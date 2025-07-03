Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 3 июля 2025Мир

Европа начала подготовку к выводу войск США

Euractiv: Европа начала готовиться к возможному выводу войск США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Европейские союзники Вашингтона по НАТО начали в частном порядке готовиться к возможному сокращению числа американских войск на континенте. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

По данным портала, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск, размещенных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек. Обсуждаются возможности переброски от 10 до 20 тысяч военнослужащих в Азию и на Ближний Восток.

«Вопрос не в том, произойдет ли вывод войск США, а в том, насколько организованно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие планы обороны альянса», — сказал один из дипломатов альянса.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода войск США из Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа начала подготовку к выводу войск США

    Украинский дрон долетел до Самарской области

    Сбежавший бывший российский депутат отмыл более 40 миллионов рублей

    На Украине объявили в розыск трех российских артистов

    Назван срок возвращения летней погоды в Москву

    Неизвестный поджег машину семьи главы российской цирковой студии

    Поклонская показала фото без одной вызвавшей резонанс детали образа

    Легенда рок-музыки рассказала о наркозависимости

    Липецкий губернатор показал кадры с места смерти женщины при атаке ВСУ

    ФИФА продлила разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости