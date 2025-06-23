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12:12, 23 июня 2025Мир

Германия запросила у Пентагона план вывода войск США из Европы

FT: Писториус попросил Хегсета предоставить план вывода войск США из Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода войск США из Европы. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

Попытка обозначить ФРГ и ее европейским союзникам конкретные сроки вывода войск США вызывает раздражение других стран-членов НАТО, говорится в материале.

Собеседник газеты рассказал, что подталкивание Вашингтона к разъяснению плана по выводу американских сил из Европы может стать «пророчеством, которое, вероятно, сбудется».

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза (ЕС) ждут от президента США Дональда Трампа объявления о сокращении численности войск в Европе в скором времени.

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