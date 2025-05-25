Раскрыты ожидания лидерами ЕС неприятных новостей из США

Handelsblatt: Лидеры ЕС ждут от Трампа объявления о сокращении войск в Европе

Лидеры Европейского союза (ЕС) ждут от президента США Дональда Трампа объявления о сокращении численности войск в Европе в скором времени, что станет неприятным для них событием. Об этом пишут авторы немецкой газеты Handelsblatt.

«Высокопоставленные европейские дипломаты ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы — хотя пока неизвестно, когда и в каком количестве», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц пытается убедить лидеров Евросоюза, что эта проблема преувеличена и не стоит ожидать такого решения Трампа. Однако, по мнению авторов материала, глава правительства лишь делает вид, что масштаб проблемы преувеличен.

21 мая глава Пентагона Пит Хегсет поручил создать комиссию по расследованию вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Руководителем будущей комиссии назначен помощник министра обороны Штатов по связям с общественностью Шон Парнелл, ветеран-участник афганской кампании США. В расследовании к нему присоединиться отставной подполковник Стюарт Шеллер, подвергнувший критике американское военное руководство за вывод войск из Афганистана и связанные с этим события.