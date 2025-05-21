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11:35, 21 мая 2025Мир

США занялись расследованием вывода войск из Афганистана

NYT: Пентагон расследует вывод войск США из Афганистана в 2021 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Army / Sgt. Jeffery J. Harris / Handout / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил создать комиссию по расследованию вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Руководителем будущей комиссии назначен помощник министра обороны Штатов по связям с общественностью Шон Парнелл, ветеран-участник афганской кампании США. В расследовании к нему присоединиться отставной подполковник Стюарт Шеллер, подвергнувший критике американское военное руководство за вывод войск из Афганистана и связанные с этим события.

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«Я сражался 17 лет. Я готов бросить все, чтобы сказать вышестоящему начальству: я призываю к ответственности», — заявил Парнелл.

Ранее США отменили вознаграждение в размере 10 миллионов за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост главы МВД Афганистана в сформированном «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) правительстве.

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