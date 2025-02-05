Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

МИД Афганистана раскритиковал слова Трампа о расселении палестинцев из Газы

Министерство иностранных дел (МИД) Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), раскритиковало слова президента США Дональда Трампа о необходимости расселения палестинцев из сектора Газа. Свое заявление ведомство опубликовало в социальной сети Х.

«Исламский Эмират Афганистан считает недавние заявления президента Соединенных Штатов относительно насильственного выселения палестинцев и их переселения в другие страны явным нарушением международного права», — утверждается в публикации.

В заявлении подчеркивается, что только жители Газы могут решать свою судьбу. По словам МИД, высказывания американского лидера отражают «зловещие» мотивы руководства Израиля и способствуют росту нестабильности в регионе.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что арабские страны выступают против идеи Трампа переселить жителей Газы в другие государства. В частности, президент США предложил переместить палестинцев в Египет и Иорданию.

