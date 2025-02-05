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14:59, 5 февраля 2025Мир

В Палестине отвергли предложение Трампа о секторе Газа

Посол Нофаль: Арабские страны против идеи Трампа о переселении жителей Газы
Семен Александров (редактор)

Фото: Khamis Said / Reuters

Арабские страны против идеи президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа. Предложение американского лидера отверг посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль на полях международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

«Не только Палестина, но и все арабские, мусульманские страны против», — сказал дипломат.

Ранее Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Политик отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал слова Трампа о переселении жителей сектора Газа, но исходит из неприятия этой идеи арабскими странами.

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