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12:48, 5 февраля 2025Мир

В Кремле оценили слова Трампа о переселении жителей сектора Газа

Песков: Кремль исходит из неприятия арабскими странами переселения жителей Газы
Семен Александров (редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Кремль слышал слова президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа, но исходит из неприятия этой идеи арабскими странами. Заявления американского лидера оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы слышали заявления господина Трампа на этот счет. И также мы слышали и видели заявления и из Аммана, и из Каира, где говорилось о неприятии такой идеи», — сказал он.

Он отметил, что Россия исходит из подтвержденной ООН концепции урегулирования на основе создания арабского и еврейского государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров связал слова Трампа о будущем сектора Газа с культурой отмены международного права.

Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Политик отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

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