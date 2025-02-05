Лавров ответил на слова Трампа о будущем сектора Газа

Лавров связал слова Трампа о Газе с культурой отмены международного права

Глава МИД России Сергей Лавров связал слова президента США Дональда Трампа о будущем сектора Газа с культурой отмены международного права. На заявление американского лидера дипломат ответил в ходе посольского круглого стола, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

«Культура отмены, включая отмену международного права, особенно ярко проявляется сейчас в отношении ситуации на Ближнем Востоке, когда решения Совета Безопасности (СБ) ООН, еще месяца полтора назад признававшиеся всеми без исключения как необходимая основа для действий по созданию палестинского государства, просто были отменены», — сказал он.

Глава ведомства напомнил о словах Трампа о том, что из «сектора Газа нужно вывести всех жителей, чтобы Иордания, Египет, у которых земли много, эти полтора-два миллиона людей у себя расселили, а из анклава сделать курорт».

По его словам, американский лидер принимал такие решения еще во время своего первого срока, например, признал Голанские высоты за Израилем, в то время как Генассамблея и СБ ООН принимали другие решения. Он подчеркнул, что эта тенденция будет только нарастать.

Ранее Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Политик отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся. Он также заявил о готовности США занять сектор Газа и взять ответственность за демонтаж всех неразорвавшихся бомб и другого оружия и расчистки анклава.