Германия лишила Россию двигателей FEDOR

Российский антропоморфный робот-спасатель FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) получил 48 двигателей, из которых 32 являются российскими, сообщил «Известиям» исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные. Редукторы пока, к сожалению, немецкие. Датчики — есть российские, а есть немецкого и американского производства. Компьютерная техника — тоже, к сожалению, иностранная», — сказал руководитель.

Исполнительный директор уточнил, что в России не производится полноценный [одноплатный] компьютер с системами электропитания и охлаждения, а также рассказал о сложностях, связанных с поставками импортных бесколлекторных моментных двигателей. «Одна немецкая компания отказалась работать с нами по поставке двигателей. Пришлось разработать их самим. Сейчас их производим уже серийно», — добавил руководитель.

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В феврале Дудоров заявил, что в денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов.

Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) утром 22 августа. На борту пилотируемого космического корабля вместо трех человек находится робот FEDOR, получивший имя Skybot F-850.

FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

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