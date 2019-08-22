Робота Федора отправили в космос с российским флагом в руке

C космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот Федор. Прямая трансляция запуска ведется на сайте «Роскосмоса».

Пилотируемый корабль отправился к Международной космической станции (МКС) без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы. Федор впервые отправился на МКС, где он пробудет две недели и выполнит несколько задач под управлением российского космонавта Александра Скворцова. В начале сентября робот вернется на Землю.

Во время старта робот Федор сказал знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали!». В руках Федор держит российский флаг.

Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Недавно он сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850.

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