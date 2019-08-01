Путину показали робота «Федора»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи показал президенту России Владимиру Путину антропоморфного робота «Федора», который будет помогать российским космонавтам. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 1 августа.

«У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину («Федора» — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Рогозин.

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По его словам, аппарат будет полностью копировать действий космонавта на станции. «В будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса», — добавил глава корпорации. Работа над «Федором» велась с 2012 года, уточнил он.

Робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Недавно он сменил имя, теперь его зовут Skybot F-850.

В апреле в суворовском военном училище в Петербурге Путину показали роботов, которые выполняли команды «встать на голову» и «отжаться». В 2017-м глава государства пожал руку полутораметровому роботу-промоботу.

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