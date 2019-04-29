В суворовском училище объяснили показ Путину роботов с eBay

Курсанты Санкт-Петербургского суворовского военного училища продемонстрировали президенту России Владимиру Путину во время его визита не роботов, а систему распознавания голосовых команд, с помощью которой они двигались. В заведении подтвердили, что роботы являются южнокорейской разработкой и продаются на eBay и Amazon, сообщает Znak.

Заместитель начальника училища Владимир Штарев, который курирует клуб робототехники, рассказал изданию, что главе государства показывали систему распознавания команд на базе микроконтроллера Arduino. «Курсанты собрали модуль распознавания команд, и именно работу этой системы мы показывали. А роботы были лишь наглядной демонстрацией», — отметил Штарев.

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Путин посетил суворовское военное училище в Петербурге 23 апреля. Курсанты показали ему роботов, которые выполняли команды «встать на голову» и «отжаться». Сообщалось, что речь идет об отечественной разработке, но пользователи соцсетей выяснили, что президенту продемонстрировали южнокорейских конструкторов Robotis Biolid стоимостью от тысячи долларов.

В декабре 2018 года телеканал «Россия 24» показал сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. В материале рассказывалось о «самом современном роботе» Борисе, которым, как выяснилось позже, оказался одетый в костюм человек.

13 апреля идентичный «роботу Борису» «робот Алеша» нанес символический удар по мячу перед матчем между ЦСКА и «Оренбургом». Комментаторы «Матч Премьер» не уточнили, что робот — это ростовая кукла. В эфире прозвучали формулировки «робот Алеша» и «искусственный интеллект».

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