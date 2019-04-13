«Робот Алеша» вернулся в российский телеэфир

Человек в костюме робота нанес символический удар по мячу перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Оренбургом». Трансляция велась телеканалом «Матч Премьер».

Комментаторы Роман Нагучев и Роман Гутцайт не уточнили, что робот — это ростовая кукла. В прямом эфире прозвучали формулировки «робот Алеша» и «искусственный интеллект».

После матча Нагучев признался, что знал о том, что на поле появился не робот, а человек. «Конечно, знал, с ним же общался один из представителей ЦСКА, просто это забавно, вот и все. Он выглядел, как робот», — приводит слова комментатора радиостанция «Говорит Москва».

Информации о данной предматчевой акции не было ни на сайте ЦСКА, ни на портале Российской премьер-лиги.

«Робот Алеша» выглядит идентично «роботу Борису», появившемуся в декабрьском сюжете канала «Россия 24» о форуме «ПроеКТОриЯ». В сюжете говорилось, что посетители форума могут посмотреть на «самых современных роботов», после чего демонстрировались кадры, на которых «робот Борис» рассказывает о своих навыках и танцует. При этом в эфире не прозвучало информации о том, что на самом деле это человек в костюме.

Позднее «Россия 24» выпустила новый сюжет, в котором высмеяла СМИ, написавшие о случившемся. Ведущий рассказал, что корреспондент, сделавший изначальный сюжет, использовал «не совсем удачный художественный прием», а информацию о том, что федеральный канал хотел ввести в заблуждение своих зрителей, опубликовали издания «определенного толка».

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