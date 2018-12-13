Ряженного в костюм робота Бориса танцора привели в студию «России 24»

Телеканал «Россия 24» в прямом эфире опроверг информацию о том, что в сюжете о ярославском форуме «ПроеКТОриЯ» говорилось о настоящем роботе. Запись эфира опубликована на сайте телеканала.

Как объяснили ведущие, путаница получилась из-за того, что ярославский корреспондент, сделавший сюжет, использовал «не совсем удачный художественный прием», а информацию о том, что телеканал хотел ввести зрителей в заблуждение, опубликовали СМИ «определенного толка». По их мнению, сам факт того, что «под видом передовой техники показали человека в карнавальном костюме» звучит абсурдно.

Затем в студию пригласили актера в костюме «робота Алеши» и взяли у него интервью. После этого ведущий резюмировал, что «принять за робота человека в таком костюме проблематично».

Ранее на «России 24» вышел сюжет о форуме «ПроеКТОриЯ», где выступление робота Бориса упоминалось в контексте демонстрации «самых современных роботов». Однако пользователь интернета обнаружил, что роботом оказался переодетый человек, а костюм под названием «робот Алеша», вероятно, был в интернет-магазине.

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