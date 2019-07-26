Рогозин обвинил дождь в медленном строительстве космодрома Восточный

Строительство второй очереди космодрома Восточный затруднено из-за продолжительной плохой погоды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По его словам, в этом году постоянно заливает котлован, потому что в районе площадки неожиданно начались затяжные дожди. «Льет месяц уже. Я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?» — сказал чиновник.

Он добавил, что при выборе площадки важным фактором были именно погодные условия. Предполагалось, что в выбранном месте будет 310 солнечных дней в году.

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Рогозин подчеркнул, что, несмотря на сложившиеся условия, работы идут по графику, строительство завершится в 2022 году, в 2023-м будет пущена ракета «Ангара».

Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК писал, что владелец Crocus Group Араз Агаларов отказался участвовать в строительстве, посчитав это невыгодным для компании. От этой же идеи отказались Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг и их структуры «Стройтрансгаз» и «Стройгазмонтаж». По словам Агаларова, достроить вторую очередь за два года невозможно при нынешнем финансировании.

Строительство космодрома началось в 2012 году. К началу 2019-го было завершено только 25 процентов проекта. В марте Дмитрий Рогозин заверил, что первая очередь Восточного фактически готова, а средства на возведение второй получены.

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