Строитель космодрома Восточный получил условный срок

В Приморье вынесли приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) Виктору Гребневу по делу о хищении при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гребнева обвиняли в растрате 400 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве компании. Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, с 2012-го по 2014 год Гребнев намеренно заключал невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив таким образом более 288 миллионов рублей. Еще 130 миллионов он получил, оформляя договоры с целью извлечения выгоды для других лиц.

Экс-руководитель компании не признает обвинений. Он рассказал, что был единственным акционером компании, поэтому воровать у самого себя не имело смысла. В 2015 году суд признал ТМК банкротом.

Восточный — первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим.

По данным Генпрокуратуры, с 2014 года по фактам многочисленных нарушений при строительстве космодрома Восточный возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 миллиардов рублей.

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