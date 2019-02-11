Дело о хищении 1,3 миллиарда рублей на Восточном отправили на пересмотр

Президиум Мосгорсуда отправил на новое рассмотрение дело о хищении 1,3 миллиарда рублей на космодроме Восточный. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Заместитель генерального прокурора России Валерий Петров счел решение суда о смягчении приговора фигурантам дела о хищении средств необоснованным и обратился в президиум Мосгорсуда с представлением. Суд согласился с его доводами и отменил постановление апелляционной инстанции, производство было направлено на новое рассмотрение.

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Указанными фигурантами дела являются бывший владелец «ВИП-Стройинжиниринга» Сергей Дегтярев, его дочь, она же гендиректор компании Евгения Дегтярева, а также топ-менеджеры Александр Базанков и Мурат Матуев. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Суд приговорил Дегтярева к восьми годам колонии со штрафом в 1,5 миллиона рублей, его дочь — к четырем с половиной годам колонии и миллионному штрафу, Матуева к пяти с половиной годам, Базанкова — к шести годам лишения свободы, их обоих — к штрафу в размере миллиона рублей.

Однако в октябре прошлого года Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы и переквалифицировал фигурантам дела обвинение на статью о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Дегтяреву за отбытием наказания отпустили в зале суда, остальным сроки сократили почти вдвое. Базанков и Матуев были освобождены через полтора месяца.

По данным издания, новое рассмотрение дела назначено на 26 февраля.

Восточный — первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплат зарплаты рабочим.

По данным Генпрокуратуры, с 2014 года по фактам многочисленных нарушений при строительстве космодрома Восточный возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 миллиардов рублей.

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