Ущерб от нарушений на космодроме Восточный оценили в 10 миллиардов рублей

По фактам нарушений при строительстве космодрома Восточный возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 20 ноября, со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного сообщает «Интерфакс».

«С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб составил свыше 10 миллиардов рублей», — сказал Куренной.

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По данным Генпрокуратуры, с 2014 года, когда началось возведение космодрома, прокурорами было выявлено более 17 тысяч нарушений закона, более тысячи человек привлечено к различным видам ответственности. «Это должностные лица, представители сторонних подрядных организаций и так далее», — добавил Куренной.

4 мая 2018 года сообщалось, что руководители трех строительных компаний, участвовавших в возведении космодрома Восточный, получили реальные сроки по делу о растратах. Суд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 6,5 до 7,5 лет.

Восточный — первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим.

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