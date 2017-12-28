Подрядчик космодрома Восточный арестован за взятку

Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил под стражу руководителя одной из фирм, выполнявшей работы на космодроме Восточный. Он обвиняется в получении взятки, сообщается на сайте суда.

Как уточняет сайт СУ СК по Амурской области, сумма взятки составила один миллион рублей.

«По версии следствия, обвиняемый, обладая полномочиями по подписанию первичных учетных документов, в период с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей от руководителя одного из предприятий-подрядчика, осуществлявшего строительство объектов на космодроме Восточный, за беспрепятственное подписание акта выполненных работ», — говорится в сообщении.

Мужчина заключен под стражу до 28 февраля 2018 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Восточный — первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим.

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