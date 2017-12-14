Две тысячи строителей космодрома Восточный уволят

Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ, бывший «Дальспецстрой»), занятое строительством космодрома Восточный, к середине 2018 года сократит две тысячи сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Назарова.

В рамках оптимизации численности персонала в 2017 году в компании уволили 2,9 тысячи работников, оставив в штате около 3 тысяч человек. В ближайшие полгода две трети этих сотрудников будут сокращены.

Предприятие находится в сложном экономическом положении. До конца этого года оно должно погасить долги по зарплатам своих сотрудников. «Среднемесячное начисление по заработной плате, компенсациям, пособиям составляет порядка 100 миллионов рублей, включая 45 миллионов сотрудникам, работающим на объектах космодрома Восточный», — сказал Назаров.

В середине октября шестеро строителей космодрома Восточный объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. До этого часть работников бывшего «Дальспецстроя» уволились, другие грозились не выйти на работу. По состоянию на октябрь 2017 года предприятие задолжало своим сотрудникам около 270 миллионов рублей. После многочисленных жалоб было возбуждено более 10 административных дел.

Космодром Восточный в Амурской области начали строить в 2012 году, до сих пор работы не завершены. У ГВСУ №6 остались четыре невыполненных контракта.

В 2014-2016 годах вокруг строившей его компании возникло несколько скандалов, связанных с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома. В конце 2016 года предприятие было распущено.

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