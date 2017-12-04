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Шойгу попросил Путина без конкурса раздать военные заказы на триллион рублей

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу попросил президента Владимира Путина разрешить без конкурса распределить заказы на строительство военных объектов между 12 компаниями, которые получат статус «единственных исполнителей». На возведение спецобъектов в 2018-2027 годах будет выделено около одного триллиона рублей бюджетных средств. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующее письмо Шойгу направил Путину 20 ноября. В тот же день президент завизировал свое согласие с предложением.

Наделение организаций статусом «единственные» позволит избавить Минобороны от проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время, сказал собеседник издания.

Обращение министра обороны связано с прекращением деятельности Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России), которое было окончательно упразднено в сентябре.

В марте замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что в структуре Минобороны вместо упраздненного Спецстроя будут созданы восемь специализированных строительных управлений.

Спецстрой был распущен в конце 2016 года. Поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков. В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный.

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