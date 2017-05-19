Газета узнала о показаниях замдиректора Спецстроя против своего начальника

Бывший первый заместитель главы Федерального агентства по специальному строительству (Спецстроя) Александр Загорулько, проходящий по делу о хищении в особо крупных размерах, заключил сделку со следствием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении Загорулько.

«Насколько мне известно, показания, данные в рамках сделки, касались его непосредственного начальника Александра Волосова, а также некоторых высокопоставленных чиновников Минобороны»,— сообщил источник.

По словам собеседников издания, Загорулько полностью признал вину в получении вознаграждений за коммерческие контракты с подрядчиками. Кроме того, он якобы дал показания о том, что его шеф, руководитель Спецстроя Александр Волосов, получал свою долю из этих откатов.

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Ранее, как пишет газета, на аналогичную сделку пошел другой заместитель Волосова — Александр Буряков. Отмечается, что именно его показания легли в основу уголовного дела против Загорулько.

В данный момент идет аудит финансово-экономической деятельности Спецстроя, причем в нем участвует не только курирующее ведомство (Минобороны), но и ФСБ, а также Счетная палата. Проверка должна быть завершена к 1 июня, а к 10 июня президенту Владимиру Путину будет представлен доклад о состоянии дел в агентстве.

Спецстрой был распущен в конце 2016 года по итогам первой масштабной проверки ведомства, прошедшей еще осенью. Поводом для этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как властей, так и заказчиков. В данный момент предприятия Спецстроя переформируются в строительные управления Минобороны.

В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов по громким уголовным делам, связанным с крупными хищениями, в том числе при строительстве космодрома Восточный. Под следствием находятся, помимо двух заместителей директора агентства, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман.