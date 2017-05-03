Бывший глава строившего космодром филиала Спецстроя осужден за растрату и взятки

Бывшие руководители дальневосточного филиала Спецстроя России, участвовавшего в строительстве космодрома Восточный, осуждены за растрату более одного миллиона рублей, которые выдавались в качестве взяток контролерам. Об этом со ссылкой на Главную военную прокуратуру (ГВП) передает «Интерфакс».

Бывший начальник ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа» при Спецстрое России» Максим Гильдман признан виновным в совершении растраты вверенного имущества и даче взятки, а главный инженер этого же предприятия Александр Ульянкин — в пособничестве в растрате.

Суд приговорил Гильдмана к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а Ульянкина, с учетом его деятельного раскаяния и фактической степени участия в преступлении — к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.

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По данным следствия, Гильдман при участии Ульянкина в период с июня по октябрь 2013 года изготовил поддельные акты сдачи-приемки работ по строительству объектов космодрома Восточный. Кроме того, они же фиктивно устроили на работу в филиале трех граждан, чья зарплата в качестве взятки передавалась должностным лицам, осуществлявшим строительный надзор.

В результате, как отметили в ГВП, предприятию был причинен ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей.

В марте 2017 года на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Юрий Чайка заявил, что только в 2016 году при строительстве космодрома «Восточный» похитили 2,5 миллиарда рублей.