Фигурантов дела о миллиардных хищениях на Восточном отправили в колонию

В Москве осудили четырех фигурантов дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает РИА Новости. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от четырех с половиной до восьми лет.

Ранее прокурор просил для владельца «Волго-Вятской строительной компании» Сергея Дягтярева десять лет колонии со штрафом в 1,5 миллиона рублей, для его дочери, бывшего гендиректора Евгении Дегтяревой — восемь лет со штрафом в 1,2 миллиона рублей, а для двух бывших менеджеров — Александра Базанкова и Мурата Матуева — по семь лет колонии со штрафом в миллион рублей.

Всем им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»), а также в легализации доходов, полученных преступным путем.

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По словам главного военного прокурора России Валерия Петрова, к декабрю 2017 года по другим уголовным делам, возбужденным после проверок строительства Восточного, было осуждено 13 человек.

Восточный — первый гражданский космодром России. Он расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами. Они касались крупных хищений при строительстве и невыплаты зарплат рабочим.

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