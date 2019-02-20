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Достроить космодром Восточный предложили российскому миллиардеру

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Араз Агаларов

Crocus Group Араза Агаларова ведет переговоры о том, чтобы получить подряд «Роскосмоса» на строительство космодрома Восточный, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Стоимость проекта составляет 40 миллиардов рублей. Как сообщают источники, предполагается, что корпорация займется строительством стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара».

Привлечь к строительству космодрома структуры Агаларова решили после того, как прежний генподрядчик (ПСО «Казань») сорвал сроки, не приступив к работе вовремя.

Отмечается, что за Уралом подрядчики такого уровня отсутствуют. «Местные подрядчики мелкие и годятся только для отдельных видов работ», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В начале этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на космодроме Восточный построили только четверть из запланированных объектов. В прошлом году на стартовом комплексе космодрома обнаружили критические дефекты, в частности многочисленные протечки и нарушения при работах с арматурой, а также пустоты. На устранение неисправностей пришлось выделить миллионы рублей.

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