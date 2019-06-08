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Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

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Робота «Федора» уменьшили перед отправкой на Международную космическую станцию (МКС), чтобы он смог поместиться в корабле «Союз», рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что люк «Союза» якобы оказался слишком тесным для робота, глава «Роскосмоса» заявил, что это — «чушь». «Пролез», — добавил Рогозин.

По словам руководителя госкорпорации, «Федора» действительно пришлось переделать для космического полета, однако эти работы были закончены еще в мае. «Он, действительно, парень крепкий оказался. И зазор по диаметру примерно был 6-7 сантиметров, неудобно его извлекать (из люка — прим. «Ленты.ру»), как-то поднимать, чтобы он не ударился», — пояснил Рогозин.

Он добавил, что помимо уменьшения габаритов были установлены новые приводы, робота протестировали на вибростенде, и теперь он готов к полету в космос.

В феврале стало известно, что «Федор» начинает получать меньшее число зарубежных комплектующих, после того как поставщики узнали о его возможностях стрелять из пистолета. Сообщалось, что изделия имеют западное происхождение, а в Китае «нет тех решений, которые позволили бы создать высокоэффективную робототехническую систему».

Робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) создается «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. Одной из областей применения «Федора» называются работы в открытом космосе.

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