НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА». Об этом сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.

«Оба комплекта системы не смогли правильно идентифицировать мишени на поверхности станции», — приводит РИА Новости слова комментатора.

Ранее источник агентства сообщил, что при попытке стыковки «Союза МС-14» с МКС произошел отказ одного полукомплекта системы сближения «Курс-НА» на космическом корабле, после чего произошло автоматическое переключение на второй, которое не исправило ситуацию, в результате чего «Союз МС-14» был отведен на безопасное расстояние от МКС.

В ходе стыковки «Союза МС-14» с МКС, запланированной на 24 августа в 08:30 по московскому времени, космический корабль приблизился к станции на расстояние 96 метров, после чего удалился от него на 280 метров. Специалисты «Роскосмоса», собравшиеся на заседание в ЦУП, решили не проводить в субботу, 24 августа, вторую попытку стыковки. Следующие попытки стыковки намечены на утро 25 и 26 августа.

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Ракета «Союз-2.1а» с «Союз МС-14» стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа. В ходе трансляции пуска диктор НАСА предупреждал, что у «Союза МС-14» нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ), потому космонавты на МКС при неполадках не смогут в ручном режиме пристыковать к ней космический корабль.

В августе исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) получил 48 двигателей, из которых 32 являются российскими. В феврале он же сообщил, что в денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

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