Неудачной стыковке «Союза МС-14» предшествовали «неизвестные колебания»

В ходе попытки состыковаться с Международной космической станцией (МКС) космический корабль «Союз МС-14» с находящимся внутри него роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) совершал колебания, причина которых неизвестна. Об этом заявил руководитель полета российского сегмента станции космонавт Владимир Соловьев, передает в субботу, 24 августа, РИА Новости.

«Все было нормально примерно до дальности метров 200, далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — сказал специалист. Космонавт добавил, что космический корабль «Союз МС-14» находится в автоматическом полете, а «вся [его] аппаратура работоспособна».

Впоследствии «Роскосмос» уточнил слова Соловьева, сообщив, что речь идет о колебаниях самого пилотируемого корабля, а не о «каких-либо неизвестных магнитных волнах».

Согласно Spaceflight Now, периодические движения «Союза МС-14» из стороны в сторону наблюдались во время трансляции и связаны с попыткой системы сближения и стыковки космического корабля зафиксироваться на стыковочном узле модуля «Поиск» российского сегмента МКС. Американский портал пишет, что тогда же «Союз МС-14» временно пропал с видеомониторов МКС, при помощи которых находящиеся на околоземной орбите российские космонавты (Алексей Овчинин и Александр Скворцов) наблюдали за ходом стыковки, что заставило Центр управления полетами (ЦУП) в Королеве (Московская область) попросить экипаж поискать космический корабль через иллюминаторы станции.

Ранее диктор НАСА в ходе трансляции стыковки «Союза МС-14» с МКС сообщил о том, что система сближения корабля не смогла правильно идентифицировать мишени на поверхности станции. Впоследствии российская сторона уточнила, что проблемы вызваны не космическим кораблем, а усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на станции.

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Ранее источник РИА Новости сообщал, что неполадки со стыковкой могли быть вызваны отказом двух полукомплектов системы сближения «Курс-НА» на космическом корабле.

В ходе стыковки «Союза МС-14» с МКС, запланированной на 24 августа в 08:30 по московскому времени, космический корабль приблизился к станции на расстояние 96 метров, после чего удалился от него на 280 метров. Специалисты «Роскосмоса», собравшиеся на заседание в ЦУП, решили не проводить в субботу, 24 августа, вторую попытку стыковки. Следующая попытка стыковки намечена на утро 26 августа.

Ракета «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа. В ходе трансляции пуска диктор НАСА предупреждал, что у «Союза МС-14» нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ), потому космонавты на МКС при неполадках не смогут в ручном режиме пристыковать к ней космический корабль.

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