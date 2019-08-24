Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

«Довольно много было разных комбинаций, мы склоняемся к тому, что надо организовать перестыковку "Союзом" твоим (космонавт Александр Скворцов, с которым велись переговоры, прилетел на МКС на "Союзе МС-13" вместе с американцем Эндрю Морганом и итальянцем Лукой Пармитано — прим. «Ленты.ру»), который на агрегатном отсеке, к этому МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" — прим. «Ленты.ру») в ручном режиме, там условия освещенности вроде нормальные», — сказал первый заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» во время переговоров, трансляция которых ведется НАСА.

Руководитель полетом российского сегмента станции добавил, что к агрегатному отсеку космическому кораблю «Союз МС-14» удобнее стыковаться, поскольку в таком случае будет «больше возможностей для контроля, особенно на ближнем участке». Соловьев отметил, что в случае одобрения решения о перестыковке последняя может быть выполнена утром 25 августа.

Ранее НАСА, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что неполадки со стыковкой «Союз МС-14» к МКС вызваны усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на станции.

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В ходе стыковки «Союза МС-14» с МКС, запланированной на 24 августа в 08:30 по московскому времени, космический корабль приблизился к станции на расстояние 60 метров, после чего удалился от него на 280 метров. Специалисты «Роскосмоса», собравшиеся на заседание в ЦУП, решили не проводить 24 августа вторую попытку стыковки. Повторная стыковка запланирована на утро 26 августа.

Ракета «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа. На борту космического корабля находится антропоморфный робот-спасатель FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). Безэкипажный запуск «Союз МС-14» объясняется квалификацией «Союз-2.1а» к пилотируемым миссиям.

«Союз-2.1а» с 2020 года должен заменить «Союз-ФГ» при пусках «Союз МС» к МКС. Первая ракета отличается от второй, в частности, наличием полностью российской системы управления. Последний старт «Союз-ФГ» запланирован на сентябрь.

В настоящее время «Союз МС-13» пристыкован к узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, а на околоземной орбите находятся два россиянина — Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

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