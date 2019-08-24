«Союзу МС-14» с FEDOR предрекли затопление

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) в случае невозможности стыковки с Международной космической станцией (МКС) будет затоплен, сообщил «Интерфаксу» эксперт в области российской космонавтики Иван Моисеев.

«Можно подумать о еще одной попытке. Конечно, эти попытки — рискованное дело. Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его ["Союз МС-14"] будут затоплять», — сказал специалист.

Эксперт предположил, что попытки космического корабля пристыковаться к станции будут продолжаться в течение недели и закончатся, когда израсходуется ресурс его двигателей. «Корабль рассчитан на долгое время работы, около года, в составе МКС. Вне станции ресурса двигателя и топлива хватит, наверное, где-то на неделю. Все зависит от того, насколько активно он будет маневрировать. Если будет активно делать попытки пристыковаться, топливо израсходуется быстро», — уточнил специалист.

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Моисеев допустил, что проблемы со стыковкой «Союза МС-14» с МКС вызваны его «новой системой», отработке которой уделили недостаточно внимания. Возникшую ситуацию эксперт отказался считать экстраординарной, поскольку аналогичные проблемы возникали в прошлом.

Для облегчения стыковки «Союза МС-14» к МКС российский Центр управления полетами (ЦУП) предложил утром 25 августа провести перестыковку «Союза МС-13». НАСА, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что неполадки со стыковкой «Союза МС-14» с МКС вызваны усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на станции. Повторная стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на утро 26 августа.

Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится FEDOR, стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

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