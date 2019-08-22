При пуске «Союз МС-14» произошел сброс системы аварийного спасения

На 113-й секунде полета ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» произошел сброс системы аварийного спасения, сообщает РИА Новости, обратившее внимание на трансляцию старта носителя.

Как отмечает агентство, таким образом «Роскосмос» успешно испытал систему аварийного спасения космического корабля «Союз МС-14», который впервые запускался ракетой «Союз-2.1а».

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«После того как система отстреливается на 110-й секунде полета, мы говорим о том, что двигательная установка системы аварийного спасения сработала успешно», — сказал генеральный директор машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Сорокин, отметив, что для квалификации ракеты к пилотируемым миссиям достаточно одного подобного пуска.

«Союз-2.1а» с «Союз МС-14» стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) утром 22 августа. На борту пилотируемого космического корабля вместо трех человек находится робот Skybot F-850.

«Союз-2.1а» с 2020 года должен заменить «Союз-ФГ» при пусках «Союз МС» к МКС. Первая ракета отличается от второй, в частности, наличием полностью российской системы управления. Последний старт «Союз-ФГ» запланирован на сентябрь.

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