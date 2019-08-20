Российской «бумажной» сверхтяжелой ракете нашли задачу

Создаваемая российская сверхтяжелая ракета «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник, передает РИА Новости заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Мы не хотим ограничиваться каким-то разовым полетом. Нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока, по нашим расчетам, российская сверхтяжелая ракета будет примерно в четыре раза дешевле американской, что важно для страны», — сказал менеджер, не уточнив, о какой конкретно американской сверхтяжелой ракете идет речь.

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Как напоминает агентство, проект российской сверхтяжелой ракеты в настоящее время «существует только на бумаге».

В марте Рогозин заявил, что создание и первый запуск «Енисея» обойдутся в 740 миллиардов рублей.

Грузоподъемность «Енисея» превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.

В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель Space Launch System (SLS) компании Boeing) должна полететь в 2020-2021 годах.

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