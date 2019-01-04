Названы сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

Подписан детальный план-график создания российской сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил в Twitter глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Из поста следует, что ракета будет называться «Енисей». Ее разработкой займутся РКК «Энергия» имени С. П. Королева и РКЦ «Прогресс». За создание третьей ступени отвечает государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

Создание российской сверхтяжелой ракеты анонсировали в августе 2018 года. В декабре РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что она будет состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота составит около ста метров.

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ТАСС пишет, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты «Ангара-5В», над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.

Первый пуск «Енисея» запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Расходы на создание ракеты-носителя и строительство необходимой инфраструктуры оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Ее основным назначением станет обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

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