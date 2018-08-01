Россия и Казахстан захотели объединиться ради сверхтяжелой ракеты

Казахстан в рамках сотрудничества с Россией на космодроме Байконур примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отмечается, что казахстанская сторона также планирует создать вместе с Россией сверхлегкую ракету для запусков малых спутников и развернуть на Байконуре производство комплектующих ракетной техники.

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17 июля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сверхтяжелая ракета будет запущена с космодрома Восточный в 2027. По его словам, речь идет о принципиально новой ракете.

Рогозин отметил, что планируется также создать отдельную программу по созданию носителя сверхтяжелого класса и в эту программу будет погружаться работа по двигателям, работающим на сжиженном природном газе и на водороде.

Ранее в апреле глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев сообщил, что российскую сверхтяжелую ракету запустят в 2028-м году. На ее создание и строительство инфраструктуры на космодроме Восточный потребуется 1,5 триллиона рублей.

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