Испытан новый двигатель для замены «Союз-СТ-Б»

Youtube / European Space Agency, ESA

Европейское космическое агентство (ЕКА) на космодроме Куру (Французская Гвиана) 16 июля впервые протестировало новейший ракетный двигатель твердого топлива P120C. Испытание длилось 140 секунд, в течение которых силовой агрегат обеспечил максимальную тягу в 4650 килоньютонов. Видео тестов доступно на сайте ЕКА.

Испытания позволили воспроизвести работу силовой установки в период от старта ракеты до отсоединения первой ступени (или бокового ускорителя). Тесты показали, что P120C пригоден для использования в создаваемых европейских ракетах Vega-C (с 2019-го) и Ariane 6 (с 2020-го). Отмечается, что аномалии в процессе испытаний не обнаружены, а производительность двигателя соответствовала ожиданиям. Тем не менее полный анализ должен занять несколько месяцев.

P120C, выполненный с использованием композитного материала, имеет длину 13,5 метра и диаметр 3,4 метра. Новый силовой агрегат, предназначенный заменить текущий P80, содержит в два раза больше твердого топлива и потому обеспечивает двукратный прирост тяги. Один P120C предназначен для использования в качестве двигателя первой ступени ракеты Vega-C. Два или четыре P120C будут установлены на носителе Ariane 6 в качестве боковых ускорителей.

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Следующий тест P120C ориентировочно состоится в конце 2018-го. В будущем планируется выпускать до 35 двигателей P120C в год.

В январе ЕКА на стенде Германского центра авиации и космонавтики в Лампольдхаузене провело первые успешные огневые испытания криогенного двигателя открытого типа Vulcain 2.1, в качестве компонентов топливной пары использующего водород и кислород. Данный силовой агрегат предназначен для установки на первую ступень Ariane 6.

В настоящее время ЕКА реализует программу обновления парка европейских ракет, предполагающую, в частности, постепенный отказ от использования российской средней ракеты «Союз-СТ-Б» и украинских комплектующих в составе легкого носителя Vega. На смену данным ракетам и тяжелой Ariane 5 в 2020-х должны прийти Vega-C, а также средне-тяжелая и тяжелая Ariane 6.

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