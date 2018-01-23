Германия испытала двигатель для конкурента «Протона» и «Ангары»

@ArianeGroup / Twitter

В Лампольдхаузене (Германия) проведены первые успешные огневые испытания силового агрегата Vulcain 2.1, предназначенного для первой ступени разрабатываемой европейской ракеты Ariane 6. Об этом сообщает ArianeGroup.

Тест, длившийся 650 секунд, проводился в интересах компании на стенде Германского центра авиации и космонавтики. Двигатель Vulcain 2.1 представляет собой оптимизированную (упрощено производство и снижена стоимость) под Ariane 6 версию агрегата Vulcain 2 от предшествующей модели.

Ariane 6 должна в 2023 году полностью заменить единственную европейскую тяжелую ракету Ariane 5. Первый пуск нового носителя запланирован на 2020 год. Их конкурентами на рынке коммерческих пусков считаются действующие «Протон-М», тяжелая «Ангара», Falcon 9 и Atlas 5, а также создаваемые Vulcan и New Glenn.

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Носитель Ariane 6 планируется производить в двух модульных конфигурациях: A62 (с двумя твердотопливными ускорителями от легкой ракеты Vega, для вывода на геопереходную орбиту полезной нагрузки до пяти тонн) и A64 (с четырьмя ускорителями, для грузов до 10,5 тонны).

Контракт на разработку Ariane 6 подписан в 2015 году, окончательный дизайн нового носителя определен в 2016 году. Стоимость работ по созданию ракеты оценивается в 3,6 миллиарда евро. Основной вклад в проект вносит Франция — ее участие составит 52 процента. На втором месте Германия с 22 процентами.

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