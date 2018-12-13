Подсчитаны расходы на российскую сверхтяжелую ракету для освоения Луны

Проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

К 15 января «Роскосмос» должен представить проект на согласование федеральным органам власти. Речь идет о программе на сроки 2020-2030 годы с прописанными суммами.

По информации агентства, создание космического аппарата или корабля, который будет запускаться, будет финансироваться по другой программе.

Внешний вид ракет будет определен на заседании научно-технического совета «Роскосмоса» 18 декабря. Будет выбран основной и два дополнительных варианта.

Сейчас в приоритетах находится проект сверхтяжелого носителя разработки РКЦ «Прогресс» с шестью боковыми блоками на базе ракеты «Союз-5», проект РКК «Энергии» с пятью боковыми блоками на базе «Союза-5» и проект восстановления производства советской ракеты «Энергия».

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