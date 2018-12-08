Китай запустил луноход

Китай первым в мире запустил миссию Chang'e 4, предназначенную исследовать обратную сторону Луны. Кадры пуска ракеты Long March 3B выложила на YouTube газета South China Morning Post.
Старт осуществлен 8 декабря примерно в 02:00 по местному времени (7 декабря в 21:00 по московскому времени) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).
Chang'e 4 включает в себя автоматическую станцию и ровер. Первая при помощи космического аппарата Queqiao, расположенного в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты), обеспечит связь с Землей, второй — проведет геологические исследования спутника Земли.
Queqiao был запущен в мае.
Ранее планетоходы отправлялись только на видимую сторону спутника Земли.
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