Федора упрятали в кофр

Робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) поместили на хранение в кофр в ракетно-космической корпорации «Энергия» в Подмосковье, говорится в Twitter-аккаунте автоматического устройства.

«Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета», — отмечается в сообщении.

FEDOR на спускаемой капсуле «Союз МС-14» вернулся на Землю 7 сентября. Ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» стартовала к Международной космической станции (МКС) 22 августа.

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Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований (ФПИ) изначально по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. Находившийся на орбите FEDOR не работал автономно, поскольку у «Андроидной техники» не было достаточно времени для такой подготовки робота.

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