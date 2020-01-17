Рассекречены документы об освобождении Варшавы

Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной Армией. Архивы опубликованы на сайте ведомства.

В разделе под названием «Варшава в огне» размещены сведения о Варшавском восстании, которое длилось с 1 августа по 2 октября 1944 года и было подавлено немецко-фашистскими войсками. Также ведомство рассекретило стенограммы переговоров генералов о боях в Варшаве, протокол опроса белорусского разведчика и обращение генерала дивизии Войска Польского Юлияна Скоковского к советскому вождю Иосифу Сталину. Скоковский поблагодарил вождя за оказанную помощь и написал главнокомандующему вооруженными силами СССР, что совместно пролитая советскими и польскими солдатами кровь под стенами Варшавы является гарантией дружбы братских народов.

В конце раздела опубликованы фотографии из фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта и наградные материалы. Также приведена информация об экономической помощи, оказанной с августа 1944 года до мая 1945 года Советским Союзом Польской Республике.

В октябре Минобороны России рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. На портале выложены наградные листы, постановления, журналы и схемы боевых действий в ходе Рижской операции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!