Журналистка RT получила серьезное ранение при взрыве снаряда

Корреспондентка RT Arabic Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийском городе Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб) во время съемки склада с оружием, которое осталось после отступления боевиков. Об этом сообщает «RT на русском».

По предварительным данным, журналистку ранило, когда один из снарядов взорвался. В настоящий момент Шабруни везут в государственную больницу города Хама.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале уточнила, что корреспондентка пребывает в тяжелом состоянии.

9 января в Идлибе ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе совместной встречи. Возобновление военных действий на следующий день после перемирия, 10 января, стало ответом на нарушение боевиками соглашения.

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