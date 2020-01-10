Перемирие в Сирии продержалось сутки

В Сирии возобновились бои между сирийским правительством и повстанцами. Об этом сообщает издание Al Masdar.

Объявленное днем ранее перемирие продержалось почти сутки. Атаки начались в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.

Сообщается, что повстанцы запустили ракету по постам сирийской арабской армии (САА). Те в свою очередь нанесли удары по районам, находящимся под контролем группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

При этом Al Masdar утверждает, что атаки значительно ослабли после введения режима прекращения огня. Однако военные все равно находятся «в повышенной боевой готовности». Источник издания в САА подчеркнул, что сирийское правительство не станет атаковать повстанцев, если те будут придерживаться договора.

9 января в провинции Идлиб на северо-западе Сирии ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время совместной встречи. Также они обсудили решение проблем на Ближнем Востоке. Лидеры заявили, что хотят найти выход при помощи исключительно мирных методов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



