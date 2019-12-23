Военные отразили ракетную атаку на Дамаск

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили ракеты вблизи Дамаска. Об этом сообщает SANA.

Согласно информации издания, ракеты были перехвачены около 23:00 по местному времени (00:00 по московскому). Обстрел производился с «оккупированных территорий». «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение сообщает, что снаряды были выпущены израильской стороной.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что во время ракетного удара по Дамаску израильская авиация находилась в воздушном пространстве Ливана. Издание Al Mayadeen, ссылаясь на очевидцев, отмечает, что атаки на ливийскую территорию были имитацией.

Информации о раненых и погибших нет.

Ранее сообщалось, что сирийские военные отразили нападение боевиков из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). В частности, террористы планировали применить заминированный бронеавтомобиль под управлением смертника.

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