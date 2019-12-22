Смертник на заминированном автомобиле попытался атаковать военных в Сирии

Армия Сирии отразила нападение боевиков из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «Интерфакс».

Атака с участием около 100 боевиков и бронетехники произошла 21 декабря. Отмечается, что террористы пытались прорваться к населенному пункту Карратин-эль-Кебира. Они планировали применить заминированный бронеавтомобиль под управлением смертника. Однако правительственные войска уничтожили автомобиль артиллерийским огнем.

В результате погибли шесть сирийских военнослужащих, еще 13 человек получили ранения. По словам Боренкова, всего на территории идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки зафиксирован 61 обстрел.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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