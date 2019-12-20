Сирия начала новую военную операцию в Идлибе

Сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проправительственные войска уже смогли добиться относительного успеха: в результате ожесточенных боев они установили контроль над деревней Умм-Джаляль. Известно, что место проведения операции считается последним крупным оплотом террористов.

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17 декабря руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков рассказал, что сирийская армия отразила несколько атак боевиков в двух провинциях. Тогда в ходе атак в Идлибе и Алеппо погибли трое военнослужащих. В нападении на вооруженные силы Сирийской Арабской Республики участвовали не менее 30 боевиков запрещенной в России «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» с пулеметами, два танка и три боевые машины пехоты (БМП).

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