Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

almasdarnews.com

Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Видео работы систем противовоздушной обороны опубликовал у себя Al-Masdar News.

По данным издания, на заснятом в ночное время ролике запечатлена работа ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленного в Сирию Россией. Сообщается, что с их помощью сирийские войска отбили удар по авиабазе в провинции Хама.

Спустя несколько часов ударный БПЛА был замечен на подлете к авиабазе в провинции Идлиб. Российским силам ПВО удалось сбить цель на безопасном расстоянии, в результате никто не пострадал.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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