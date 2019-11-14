Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам Путина, российские интересы в регионе заключались в том, чтобы избежать проникновения большого количества обученных и подготовленных боевиков на территорию России. «В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили сто процентов задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили», — сказал он.

Российский лидер также отметил вклад США в борьбу с терроризмом на территории Сирии. Однако, по его словам, сторонним наблюдателям очевидна роль России в этом процессе.

Кроме того, Путин указал на то, что Россия не считает легитимным присутствие американских сил на восточном берегу Евфрата. По его словам, вооруженные формирования находятся там «не по приглашению правительства Сирии и не в рамках резолюции Совета безопасности ООН». «Это незаконное присутствие», — заключил он.

Ранее президент Сирии Башар Асад сделал похожее заявление по поводу отправки российских войск в страну. По его словам, Россия делает это, чтобы защититься от терроризма в своих границах. Асад также подчеркнул, что российские военные в Сирии не воюют за интересы какой-то конкретной личности.

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