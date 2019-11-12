Эрдоган заявил о неспособности России и США побороть террористов

Ни Россия, ни США не смогли очистить Сирию от террористов. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на брифинге перед вылетом в Вашингтон, передает агентство Anadolu.

По его словам, Анкара намерена довести эту позицию как до американского лидера Дональда Трампа, так и до российского президента Владимира Путина. С первым Эрдоган проведет переговоры в США. С Путиным же он намерен пообщаться по телефону по возвращении.

Президент Турции добавил, что борьба с терроризмом станет основной темой его переговоров в Вашингтоне. При этом он отдельно подчеркнул, что заявит о недопустимости контактов американской стороны с террористами, в том числе с курдскими вооруженными «Отрядами народной самообороны» (YPG).

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Ранее Эрдоган заявлял, что турецкие войска не покинут Сирию, пока в регионе присутствуют вооруженные силы других государств.

22 октября Путин и Эрдоган на встрече в Сочи договорились о прекращении турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии и совместном патрулировании в регионе. Для этого в страну прибыли дополнительные российские военные полицейские. Турция начала военную операцию 9 октября с целью борьбы с курдами, которых считает террористами, и боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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