Турция отказалась уходить из Сирии без США и России

Турецкие войска не покинут Сирию, пока в регионе присутствуют вооруженные силы других государств. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По его словам, Анкара не уйдет до тех пор, пока в регионе есть террористы, а операция на сирийской территории связанна именно с тем, что у стран 911 километров общей границы. «Мы уйдем только после других государств. (...) Ни у России, ни у США, ни у Ирана общих границ с Сирией нет», — сказал Эрдоган. Он добавил, что Анкара выступает за территориальную целостность и суверенитет Арабской Республики.

Эрдоган также обвинил США в невыполнении обещаний по выводу с территории Сирии курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, Анкара причисляет их к террористам). По его словам, американские войска патрулируют территорию между городами Рас-эль-Айн и Камышлы вместе с курдскими боевиками. При этом Москва свои обещания соблюдает: российские и турецкие войска вместе патрулируют районы на северо-востоке страны, подчеркнул он.

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22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой был принят меморандумом о взаимодействии. На ней стороны договорились о прекращении турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии и совместном патрулировании в регионе. Для этого в страну прибыли дополнительные российские военные полицейские.

9 октября Турция начала военную операцию с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Анкара приостанавливала ее по договоренности с США — в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков.

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