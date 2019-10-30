Эрдоган пригрозил вторгнуться в Сирию еще больше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна при необходимости может расширить зону безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

«Я предупреждаю. Наши действия будут реакцией на нападения извне и, если необходимо, мы расширим безопасную зону», — сказал лидер Турции. Эрдоган добавил, что не принял еще окончательного решения о своем запланированном визите 13 ноября в США на фоне признания этой страной геноцида армян в Османской империи.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила санкции против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Также она поддержала резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

22 октября президент России Владимир Путин и Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится установленная Турцией зона безопасности.

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